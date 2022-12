L’Afsca rappelle plusieurs produits juste avant les fêtes

L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (Afsca) a décidé de rappeler plusieurs produits vendus en grandes surfaces. La communication a été faite via leur site internet. Voici les produits concernés.

Le produit Mini Poireaux « Baby Leeks » (200g) de la marque Royal Africa est rappelé en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique (Diafenthurion). Il est demandé aux consommateurs de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente où il a été acheté. Le produit a été vendu du 12 décembre au 19 décembre dans les magasins Match & Carrefour.

En accord avec l’Afsca, Naxo retire les noix de bétel « sopari tukda unroasted » (100g) et « sophari for pooja » (100g) de la marque Top Op de la vente et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence du novel food non autorisé et de la plante « noix de bétel » interdite en Belgique. Ce produit a été vendu dans plusieurs magasins en Flandre et à Bruxelles.

Enfin, l’Afsca émet également un avertissement à propos de la date limite de consommation erronée sur les roulés en pâte feuilletée au jambon et au fromage de la marque Boni Selection. Lors d’un contrôle interne, il est apparu que la date limite de consommation (DLC) mentionnée sur l’emballage d’un lot n’était pas correcte.

Les clients qui ont acheté le produit ne doivent pas s’inquiéter du produit même, mais bien prêter attention à la date limite de consommation. Le produit, vendu dans les magasins OKay et OKay Compact, peut être consommé jusqu’au 5/1/2023, bien que l’emballage indique le 5/11/2023. Les clients qui ont encore le produit à la maison après le 5/1/2023 peuvent le ramener dans leur magasin où il leur sera remboursé.