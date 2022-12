En Afghanistan, l’espoir d’un dernier retour de bâton «avant que la digue ne s’effondre»

Un nouveau coup de canif dans les (déjà) maigres libertés des Afghanes. Mardi soir, dans une lettre laconique, le ministre taliban de l’Enseignement supérieur, Neda Mohammad Nadeem, a ordonné à toutes les universités publiques et privées d’empêcher les étudiantes de suivre des cours pour une durée indéterminée. Une décision d’autant plus mal vécue par les étudiantes qu’elle est intervenue moins de trois mois après que des milliers de jeunes femmes ont été autorisées à passer les examens d’entrée aux universités. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de jeunes femmes désemparées se sont enchaînées depuis l’annonce. Sur l’une d’entre elles, on y voit une étudiante masquée s’emporter : « Ils ont fermé les écoles, le monde est resté silencieux. Ils ont fermé nos universités. Le silence, encore. Maintenant, nous ne pouvons plus suivre les cours. Que sommes nous supposées faire ?