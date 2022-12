France: il y aura au moins des trains pour le Nouvel an

Un accord est intervenu entre direction et syndicats. Mais ce week-end restera très perturbé sur le rail.

Pour le week-end de Noël, c’est trop tard. Mais au moins pour le suivant, celui du réveillon de la Saint-Sylvestre, les trains devraient circuler normalement en France. Un accord est intervenu ce vendredi midi entre la direction de la SNCF et l’ensemble des syndicats. Le préavis de grève sera levé pour la semaine prochaine.

Impossible, en revanche, de rétablir le trafic dès ce week-end. Le rail est déjà très perturbé depuis ce vendredi. Sur les grandes lignes, un train sur trois est annulé. Ces samedi et dimanche, ce sont deux trains sur cinq qui seront supprimés dans l’Hexagone. Les trains régionaux sont également affectés, mais dans une moindre mesure. Les liaisons Thalys ne sont pas touchées mais les connexions entre Bruxelles et Paris via correspondance à Lille sont très perturbées, avec des trains supprimés.

Ce week-end de Noël est traditionnellement l’un des plus chargés sur le rail. 200.000 voyageurs vont être affectés.

Pression de l’exécutif

50 % des 10.000 contrôleurs ont débrayé. Ils réclament des hausses de salaire. Jusqu’ici, ils avaient jugé insuffisantes les primes offertes par la SNCF. L’ensemble des syndicats a salué les derniers gestes consentis par la direction. Le mouvement leur avait en partie échappé, un collectif indépendant s’étant constitué via Facebook.

Ces derniers jours, l’exécutif avait mis la pression sur la direction de la compagnie ferroviaire et sur les grévistes. Même Emmanuel Macron avait piqué une grosse colère en conseil des ministres en appelant à la responsabilité.