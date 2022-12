La Mercredi de cendres: le look de Jenna Ortega fait des ravages

La plus adorable des misanthropes a 84 ans. Petit monstre gothique, marquis de Sade à tresses, Wednesday Addams est née dans la bande dessinée de l’Américain Charles Addams publiée à partir de 1938 dans le magazine The New Yorker. Incarnation de l’adolescence rebelle, elle est plus contemporaine que jamais : après des adaptations à la télévision, sur scène et au cinéma – dont les fameux The Addams Family (1991) et Addams Family Values (1993) de Barry Sonnenfeld avec Anjelica Huston, Christina Ricci, Raúl Juliá et Christopher Lloyd –, la jeune fille, en mois d’un mois, s’est forgé un statut d’une icône.