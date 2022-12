Ryanair: deux prochains week-ends de grève annoncés

On les avait prévenus ! » Il y avait eu trois jours de grève du personnel de cabine fin juin pour réclamer le respect des règles sociales belges, puis une grève des pilotes en juillet pour récupérer leur salaire d’avant covid (comme le patron de Ryanair venait de le faire pour lui-même), puis, en novembre, une lettre ouverte prévenant Ryanair et ses passagers que si rien ne bougeait, il y aurait des perturbations durant les fêtes de fin d’année. Fin d’année, c’est maintenant. Comme rien n’a bougé, le syndicat CNE met ses menaces à exécution et annonce la grève de ses affiliés du personnel de cabine les 30 et 31 décembre et le 1er janvier ainsi que le week-end suivant, des 7 et 8 janvier. Même si l’activité aérienne est traditionnellement très légère le 1er janvier, ce sont chaque fois plusieurs milliers de passagers qui vont être impactés.