Enseignement: comment survivre au marathon du blocus?

Faire du sport, manger équilibré, bien s’organiser. A l’approche des examens de janvier, les bonnes recettes pour vivre le blocus sereinement prospèrent ici et là. Certaines sont plus efficaces que d’autres.

Un nœud à l’estomac, un sentiment de solitude et une anxiété latente. Alors que le 24 décembre est synonyme de réjouissance pour bon nombre d’entre nous, il rime également avec le début du blocus pour des milliers d’étudiants de l’enseignement supérieur. Les derniers cours viennent tout juste de s’achever et les examens débuteront à partir du 9 janvier. « A cette période de l’année, le blocus a quelque chose de totalement contradictoire », souligne d’emblée Anne-Françoise Meulemans, médecin psychothérapeute et fondatrice du centre multidisciplinaire Emergence. « Les étudiants se retrouvent face à un conflit entre l’envie de se ressourcer, se retrouver en famille, profiter d’une tradition qui les renvoie à l’enfance, et la brutalité d’une session d’examens. »