Cyclo-cross de Mol: un solide Wout van Aert domine aisément Mathieu van der Poel et Tom Pidcock

Sur le parcours sablonneux du domaine provincial du Zilvermeer, Sweeck fut le premier à tenter de lancer la course dans le 3e tour. Il ne resta bientôt plus que quatre hommes dans sa roue: le trio de favoris et Hermans. La victoire allait se jouer entre eux.

Sweeck accéléra encore dans la boucle suivante, Pidcock, moins à l’aise dans les portions à pied dans le sable, dut lâcher prise. Van Aert embraya et bientôt il n’y eut plus que van der Poel et Hermans à suivre le porteur du maillot noir-jaune-rouge. Mais quand van der Poel prit la tête, au début du 5e tour, van Aert fut le seul à parvenir à s’accrocher. Le duel attendu pouvait débuter. Au terme du 6e tour, Sweeck, Hermans et Pidcock pointaient à 38 secondes.

Van Aert fit le forcing dans le 7e tour et réussit à creuser un petit trou juste avant un secteur de sable et l’écart monta rapidement à 7 secondes à la sortie et à 12 secondes au passage sur la ligne. Pidcock et Hermans accusaient 1:02 de retard, Dans les deux derniers tours, le Néerlandais n’est jamais parvenu à revenir sur le leader, son retard était monté à 34 secondes après le 8e tour. Derrière lui, Pidcock, à 1:21 tentait de se débarrasser de Hermans qui s’accrochait à 1:24.