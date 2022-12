554 rapports d’enquête concernant une ingérence russe rédigés par la Sûreté de l’Etat depuis 2014

La note consultée par « Le Soir » évoque également la Chine ainsi que deux autres pays largement cités dans le scandale de corruption au sein du Parlement européen révélé par « Le Soir » et « Knack » : le Maroc et le Qatar.

La Russie s’est-elle rendue coupable d’ingérence dans la vie politique belge ? Le sujet préoccupe en tout cas les services de renseignement belges, comme l’indique une note que Le Soir s’est procurée ce vendredi. De 2014 à aujourd’hui, 554 rapports d’enquête concernant une ingérence russe ont été rédigés par la Sûreté de l’Etat.

Dans la foulée d’une note des renseignements américains (rendue partiellement publique début septembre) concernant des soupçons d’ingérence russe dans plus de 24 pays, la Présidente de la Chambre Eliane Tillieux a demandé au Comité permanent R de se pencher sur l’état de la menace. Si dans leur rapport, les renseignements américains n’ont pas précisé les noms des pays concernés, on y apprenait que la Russie avait dépensé environ 500.000 dollars pour soutenir un candidat du Parti démocrate d’Albanie et qu’elle aurait également financé des partis ou candidats au Monténégro, en Bosnie ou à Madagascar. Toujours selon le rapport, le Kremlin utiliserait Bruxelles comme centre depuis lequel de nombreuses fondations et structures soutiendraient des candidats d’extrême droite. Le but de la manœuvre : affaiblir les démocraties et donner un sérieux coup de pouce aux mouvements ou partis politiques « amis », considérés comme favorables aux intérêts russes, souvent situés à l’extrême droite de l’échiquier politique.

Concrètement, que dit la note du Comité chargé du contrôle des services de renseignement belges ? Que la problématique de l’ingérence russe pointée dans le rapport américain n’est pas neuve. Elle intéresse depuis plusieurs années les services qui lui portent une attention particulière lors des périodes électorales. Qu’indéniablement, la vie politique en Belgique (et, au sens plus large, européenne, du fait de la présence des intuitions sur son sol) peut faire l’objet de tentatives d’ingérences russes. C’est dans ce cadre que, de 2014 à aujourd’hui, 554 rapports d’enquête concernant une menace d’ingérence russe ont été rédigés par la Sûreté de l’Etat.