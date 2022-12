Triomphe de l’Argentine à la Coupe du monde: Rafael Nadal révèle avoir eu les larmes aux yeux pour Lionel Messi

«Le fait que Messi soulève la Coupe du monde m’a rendu heureux. Que quelqu’un d’aussi grand réussisse à obtenir un titre qui lui manquait, de ce calibre, avec tout ce que cela signifie pour l’Argentine, cela me semblait juste», a déclaré Nadal. «J’ai apprécié et j’ai été ému. Sans prendre parti pour l’Argentine, lorsque Messi a marqué le troisième but, j’ai eu les larmes aux yeux. C’était à cause de l’émotion de voir quelqu’un d’aussi grand réaliser ce qui lui manquait, après avoir tant souffert pour y parvenir.»

Rafael Nadal a aussi évoqué sa forme actuelle avant la nouvelle saison. «"On va voir maintenant comment l’année commence. Je suis conscient que je suis un peu juste, mais je suis confiant que je peux atteindre le niveau dont j’ai besoin pour être compétitif en Australie. Nous verrons ce qui se passera. Les choses changent très vite dans le sport. Mais j’ai l’illusion d’avoir à nouveau une bonne année et de me donner des options pour performer à nouveau au plus haut niveau. Je suis conscient que j’ai l’âge que j’ai, et que les choses arrivent. Je vais devoir gérer cela de la meilleure façon possible et essayer de faire de mon mieux pour me donner de réelles options.»