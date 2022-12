Le père du suspect s’exprime après la fusillade mortelle à Paris: «Il est fou»

Connu pour des faits précédents de violences avec armes, ce conducteur de train à la retraite, de nationalité française, a été interpellé peu de temps après les faits et placé en garde à vue.

Taiseux » et « renfermé », l’homme de 69 ans soupçonné d’avoir tué trois personnes et blessé trois autres dans le centre de Paris vendredi ne « disait rien » et « a dû manigancer (l’attaque) tout seul », a raconté son père à l’AFP.

Connu pour des faits précédents de violences avec armes, ce conducteur de train à la retraite, de nationalité française, a été interpellé peu de temps après les faits et placé en garde à vue.

« C’était un taiseux, comme on dit. J’aimais pas trop parce que j’aimais bien qu’il s’exprime, mais il était vraiment renfermé. Il ne vivait pas comme tout le monde », a déclaré son père, 90 ans, cheveux gris en bataille et robe de chambre foncée.« Ce matin, il n’a rien dit en partant (…) Il est cinglé. Il est fou », a-t-il ajouté.

À lire aussi Une fusillade raciste en plein Paris

Les faits ont eu lieu rue d’Enghien, au niveau d’un centre culturel kurde, dans un quartier commerçant animé et prisé de la communauté kurde.

Selon le ministre de l’Intérieur, qui s’est rendu sur les lieux dans l’après-midi, le tireur a voulu « manifestement s’en prendre à des étrangers ».

De cette possible motivation, « jamais on en parlait (…) Il disait rien. Il a dû manigancer son truc tout seul », supposait vendredi en début d’après-midi le père du suspect.