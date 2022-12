Charleroi et la BD: je t’aime, moi non plus

L’Ecole belge de la bande dessinée est née dans l’imprimerie de Jean Dupuis, rue Destrée, à Marcinelle, une commune aujourd’hui fusionnée à la Ville de Charleroi. L’éditeur a inscrit ses héros de papier dans l’histoire de la ville avec la création du journal de Spirou, des Schtroumpfs, de Lucky Luke, de Boule et Bill, de Gaston, du Marsupilami… Des statues à la gloire de ces illustres personnages ont été dressées sur les ronds-points. Leurs dessins originaux s’affichaient au Palais des beaux-arts, tandis que les festivaliers chassaient les dédicaces au Palais des expositions. Mais un jour, l’inimaginable s’est produit. Une page d’histoire s’est tournée. Le festival dédié au 9e Art s’est arrêté et la BD est partie faire la fête à Bruxelles. « C’était devenu un grand salon populaire qui regroupait les grandes maisons d’édition et les albums de seconde main. On était entre le salon et la grande brocante », se rappelle Antoine Tanzilli, échevin de la Culture de la ville entre 2007 et 2012.