Stéphane Beaujean: «L’édition de bande dessinée doit retrouver le goût du risque»

Pour ses cent ans, Dupuis fait mourir Spirou et inscrit la maison dans le XXIe siècle en lançant deux nouveaux labels, dont un dédié au roman graphique.

Stéphane Beaujean était directeur artistique du Festival international d’Angoulême, avant de s’asseoir dans le fauteuil de directeur éditorial des Editions Dupuis. En 2020, il a reçu pour mission de faire évoluer le catalogue de Dupuis vers un lectorat contemporain. Deux ans plus tard, pour ses cent ans, Dupuis fait mourir Spirou et inscrit la maison dans le XXIe siècle en lançant deux nouveaux labels. Stéphane Beaujean nous a longuement entretenus du défi identitaire auquel est confrontée la bande dessinée franco-belge et des raisons de la mort de Spirou.