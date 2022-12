Un Standard sans idées partage contre La Gantoise

La parenthèse imposée par le Mondial au Qatar n’aura pas complètement évité au Standard un mois de décembre bien terne, comme ce fut le cas ces deux dernières années. Quatre défaites en six matches fin 2021 et seulement deux points pris en sept matches pour clôturer une année 2020 sombre à tous les étages, avec un point commun lors de ces deux hivers moribonds : une défaite à Gand à chaque fois suffisante pour remettre le Standard face à ses lacunes. Cette fois-ci, le club liégeois a plié mais n’a pas rompu (0-0) et il s’en contentera pour passer les fêtes un peu plus sereinement. Avec, malgré tout, beaucoup de questions autour de ses réelles forces dans cette lutte pour le Top 4.