Elliott, la cyclogenèse explosive qui paralyse les Etats-Unis

Bombe cyclonique, cyclogenèse explosive ou tempête du siècle. Les expressions ne manquent pas pour qualifier le phénomène météo qui touche le Nord des Etats-Unis et le Canada depuis la nuit jeudi. D’une évolution particulièrement rapide et radicale, cette tempête, baptisée Elliott, a apporté un froid polaire, des vents violents de type blizzard et même des chutes de neige abondantes. En cette veille de fêtes, les conséquences sont lourdes. Plus de 5.500 vols avaient déjà été annulés, ce vendredi, mais aucun depuis ou vers la Belgique. Les aéroports les plus touchés sont ceux de Seattle, New York, Detroit, Chicago et Denver. Une accalmie n’est pas prévue avant lundi, voire mardi. Près de 70 % de la population américaine sont d’ores et déjà touchés. « De par son ampleur, il s’agit d’une tempête ne survenant qu’une fois par génération », a déclaré le National Weather Service (NWS).