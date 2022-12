6 pour Merveille Bokadi, 4,5 pour Stipe Perica: voici les bulletins des Rouches à La Gantoise

6,5 Bodart : attentif et réactif dès la 8e sur une première frappe de Cuypers, le portier liégeois a senti un frisson lui parcourir l’échine à la 20e, la frappe de Hjulsager s’écrasant sur le poteau avant que Hong vendange devant le but vide. L’alerte était encore plus inquiétante juste avant la pause, la lourde frappe de Vadis Odjidja, Cuypers et Hong s’emmêlant ensuite les pinceaux dans le petit rectangle. N’a pas été engourdi par le froid figeant la Ghelamco, le gardien des Rouches est intervenu deux fois avec à-propos dans le quart d’heure de reprise, ne commettant qu’une approximation dans le temps additionnel.

6 Bokadi : s’est comme souvent montré fluide dans ses interventions et sûr dans son passing, commettant parfois la « faute intelligente » pour freiner les offensives flandriennes. L’un des rares Liégeois à parfois briser les lignes adverses, apportant ainsi le surnombre en ligne médiane.