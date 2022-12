Adrien Trebel évoque son avenir: «L’intérêt d’Anderlecht primera forcément»

Six ans après avoir débarqué à Anderlecht et malgré toutes les embûches rencontrées sur son parcours mauve, Adrien Trebel (31 ans) est toujours là. Une nouvelle fois revenu de nulle part, le Français reste l’un des éléments les plus importants sur le terrain et dans le vestiaire. Certes, il n’a disputé que 52 % des 252 rencontres possibles depuis son arrivée dans la capitale, mais ses stats restent positives : le RSCA gagne plus souvent lorsqu’il est titulaire.

Adrien Trebel, vous avez été remplacé après 65 minutes, mercredi, à Genk. Tout va bien, physiquement ?

Je n’ai plus aucune douleur au niveau de l’épaule. J’ai retrouvé d’excellentes sensations. J’ai bien travaillé durant ma rééducation et pendant le stage.