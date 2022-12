Le jaune, rien que le jaune pour Jonas Vingegaard

Pour Jonas Vingegaard, les choses sont simples. Dans la case des objectifs, il n’y a d’ailleurs qu’une seule et grande ligne, le Tour de France. À l’inverse d’un Tadej Pogacar enclin à briller partout et peu ou prou tout le temps, le Danois veut lui plus classiquement concentrer tous ses efforts sur la conquête d’un deuxième maillot jaune.