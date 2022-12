Hommage aux bénévoles inconnus

Quelles sont les personnalités méconnues qui mériteraient d’être davantage dans la lumière ? Qui sont ceux et celles qui devraient être plus souvent à la une que les usual suspects, célébrités politiques, culturelles ou sportives, qui y figurent en permanence ?

Question de « rattrapage » de fin d’année, histoire d’avoir l’âme plus en paix en rendant un hommage rapide à ces « autres » acteurs et actrices qu’on a trop souvent invisibilisés les mois précédents ? Oui, sans doute, mais il y a aussi ce désir sincère de renverser le flux des visages et des déclarations imposé par les événements qui se succèdent et nous mettent trop souvent le dos au mur. L’envie aussi de faire une pause et de dézoomer pour mettre le focus ailleurs et surtout le besoin de dire notre admiration devant ces dons de soi aux autres, anonymes, discrets et pratiqués souvent à très long terme.