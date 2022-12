Merveille Bokadi: «Le top 4 doit rester l’objectif du Standard»

Dans une équipe très jeune et considérablement remaniée, la stabilité de Merveille Bokadi au cœur de la défense est un point de repère sur lequel tous les Liégeois se sont appuyés, durant les 95 minutes d’un âpre combat. « Après la difficile élimination de Coupe, mardi, à l’Antwerp, on se devait de réagir, c’est ce qu’on a fait avec beaucoup de courage et d’abnégation. Ramener un point de La Gantoise, tout le monde n’est pas capable de le faire… Dans une partie comme celle-ci, il faut défendre avec beaucoup de solidarité, de concentration aussi. »

Aux côtés du défenseur congolais, le jeune Luca Noubi a fait des merveilles, faisant montre d’aplomb et de lucidité, montant en puissance au fil du match. « Il a très bien joué, c’est vrai, c’est d’excellent augure pour la suite du second tour. On a tous essayé de le rassurer en début de rencontre, puis il s’est installé dans la partie avec beaucoup de personnalité. Chapeau aussi à Barrett, qui évoluait à mes côtés à une place qui n’est habituellement pas la sienne. »

Insistant sur l’état d’esprit d’un groupe ballotté par les décisions dirigeantes et perforé de toutes parts mardi à Anvers, Merveille Bokadi estime que le top 4 (Playoffs 1) doit rester une perspective concrète et motivante, sur un chemin de conquêtes que le Standard sait cahotant. « On doit avancer en préservant cette solidarité, cette rigueur, des valeurs qui nous permettront de rester dans le sillage des meilleures équipes. »