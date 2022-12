Guerre en Ukraine: les Etats-Unis appellent Poutine à «reconnaître la réalité» après qu’il a parlé de «guerre»

Les Etats-Unis ont appelé vendredi, avec une pointe d’ironie, le président russe Vladimir Poutine à reconnaître la réalité du conflit en Ukraine et à retirer ses troupes après son utilisation du mot « guerre », proscrit en Russie, lors d’une conférence de presse.

Déclenchée le 24 février, l’intervention russe en Ukraine est officiellement appelée « opération militaire spéciale » en Russie, et non « guerre ».

Les autorités russes ont introduit une loi prévoyant de lourdes peines de prison pour toute publication d’information sur l’armée russe jugée « fausse » et plusieurs personnes ont été condamnées, notamment après avoir publiquement qualifié ce conflit de « guerre ».

Pourtant, lors d’une conférence de presse jeudi, Vladimir Poutine a utilisé ce mot en assurant vouloir que le conflit en Ukraine se termine « le plus tôt » possible.

« Depuis le 24 février, les Etats-Unis et le reste du monde savaient que « l’opération militaire spéciale » était une guerre non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine », a assuré un porte-parole du département d’Etat américain.

Appeler la guerre par son nom

« Au final, après 300 jours, Poutine a appelé la guerre par son nom », a-t-il ajouté. « Comme prochaine étape dans la reconnaissance de la réalité, nous l’exhortons à mettre fin à cette guerre en retirant ses troupes d’Ukraine ».

« L’agression de la Russie contre la souveraineté de son voisin a causé la mort, la destruction et des déplacements de populations », quelle que soit la terminologie utilisée par M. Poutine, a poursuivi le département d’Etat.

Un député municipal russe, Nikita Iouferev, a annoncé de son côté jeudi soir avoir déposé une plainte contre le président Vladimir Poutine qu’il accuse d’avoir diffusé de « fausses informations » en faisant usage du mot « guerre » pour décrire l’opération russe en Ukraine.