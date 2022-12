Fusillade mortelle à Paris: l’enquête se poursuit pour déterminer le mobile du tireur de 69 ans

Les enquêteurs poursuivent samedi leurs investigations pour déterminer les raisons qui ont poussé un homme de 69 ans, déjà poursuivi pour une agression raciste, à ouvrir le feu vendredi à Paris, près d’un centre culturel kurde, faisant trois morts et trois blessés.

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé une « odieuse attaque » dont « les Kurdes de France ont été la cible » et, à sa demande, le préfet de police de Paris recevra samedi matin les responsables de la communauté kurde. Ces derniers ont par ailleurs annoncé une manifestation à la mi-journée à Paris.

Les faits ont eu lieu rue d’Enghien, au niveau d’un centre culturel kurde, dans un quartier commerçant animé et prisé de la communauté kurde.

L’auteur présumé des coups de feu, qui a déjà commis des violences avec arme par le passé, a été interpellé peu de temps après le drame et placé en garde à vue.

Aucun détail n’a fuité sur le profil des victimes, qui n’étaient pas « connues des services français », a indiqué le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Une enquête a été ouverte pour assassinat, tentative d’assassinat, violences volontaires avec armes et infraction à la législation sur les armes.

Le tireur présumé connu de la justice

Le tireur présumé, légèrement blessé au visage lors de son arrestation, est connu de la justice.

Il a été condamné en juin dernier à douze mois d’emprisonnement pour des violences avec armes commises en 2016, condamnation dont il a fait appel.

Cet homme a par ailleurs été mis en examen en décembre 2021 pour violences avec armes, avec préméditation et à caractère raciste, et dégradations pour des faits commis le 8 décembre 2021. Dans cette deuxième affaire, il est soupçonné d’avoir blessé à l’arme blanche des migrants d’un campement parisien et d’avoir lacéré leurs tentes, avait relaté à l’époque une source policière.