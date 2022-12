«Les Français ont succédé aux Belges en tant que champions du monde du seum», reconnaît un chroniqueur de RMC

Fortement critiqué en France pour sa prestation lors de la finale de la Coupe du monde, l’arbitre Szymon Marciniak a défendu ses décisions à son retour au pays. Des explications qui ont été reprises en France et notamment commentées sur RMC Sport, où on avoue un certain seum français.

« Ça prouve bien une chose : on s’est foutu de la tronche de nos amis belges en 2018 en disant qu’ils étaient mauvais perdants et avaient le seum, mais j’ai l’impression que nous, on est pareil », lance Jonatan MacHardy, chroniqueur dans l’émission After Foot. « La défaite on l’accepte très très mal. On a succédé aux Belges en tant que champions du monde du seum. Marciniak a fait une très bonne finale », poursuit-il, estimant que les décisions de l’arbitre n’ont pas influé sur la finale.

Sur le plateau de l’After Foot, le présentateur Thibaut Giangrande reconnaît avoir le seum, mais pas au point de signer des pétitions à l’image de celle qui a recueilli plus de 200.000 signatures en France pour faire rejouer la finale. « C’est nous les champions du seum », insiste à nouveau Jonatan MacHardy. « Ça m’inspire que tous les chambrages des Argentins sont totalement justifiés. Vu tout ça, ça leur donne raison »

Dans sa conférence de presse, Marciniak a notamment évoqué le 3e but argentin que certains, le journal L’Equipe en tête, auraient voulu voir annulé en raison de la présence d’Argentins sur le terrain. « Tout d’abord, cette situation (pour qu’elle soit sanctionnable) devrait affecter le jeu. Et quel a été l’impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain ? C’est chercher la petite bête. » Il a également mis en évidence une autre situation similaire avec l’occasion de Randal Kolo Muani. « Les Français n’ont pas mentionné cette photo, où vous pouvez voir qu’il y a sept Français sur le terrain. »