Philippe Streiff, ancien pilote français de Formule 1, est décédé

Après son accident, il n’avait pas quitté le monde des sports mécaniques et s’était consacré notamment à l’organisation d’épreuve de karting, dont une au palais des sports de Bercy.

Avant la F1, il avait couru les 24 heures du Mans et pris la deuxième place en 1981 sur une Rondeau.

Avec d’autres, son accident a contribué à ce que les autorités de la F1 améliorent la sécurité et les infrastructures médicales des circuits.

« Je suis attristé d’apprendre la mort de Philippe Streiff. Il a montré un courage et une détermination incroyable pendant toute sa vie », a déclaré le président de la F1 Stefano Domenicali dans un tweet d’hommage.

« Après sa carrière en F1 et son accident, il s’était battu sur tous les fronts pour que les personnes avec un handicap puissent vivre aussi normalement que possible, y compris au volant, avec ingéniosité, et en pionnier », a souligné samedi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra dans un tweet.