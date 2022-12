Eva De Bleeker, ancienne secrétaire d’Etat au budget, s’exprime pour la première fois depuis sa démission

S’exprimant pour la première fois depuis sa démission, l’ancienne secrétaire d’Etat au budget Eva De Bleeker (Open VLD) affirme avoir agi « en toute conscience et de manière réfléchie », a-t-elle assuré samedi dans une interview sur Radio 1.

Depuis, cette dernière s’est tenue à l’écart des micros et des caméras pour ne pas interférer dans le débat. « C’est maintenant à ma successeure (Alexia Bertrand, NDLR) de mener les discussions sur le budget. Je lui ai souhaité bonne chance dans cette tâche », a-t-elle déclaré.

L’ancien secrétaire d’Etat a précisé que l’exercice n’était « pas une science exacte ». « Vous devez estimer les budgets disponibles et ceux qui sont nécessaires. Mais les opinions et les points de vue divergent là-dessus. Le budget a entre-temps été voté et nous devons maintenant passer à autre chose. »

Interrogée sur le fait de savoir si elle avait commis une erreur ou non, Eva De Bleeker a esquivé la question. « J’ai pris mes décisions en toute conscience et de manière réfléchie. Cela ne sert à rien de tout remettre en question. Je regarde maintenant vers l’avenir ».