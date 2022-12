Edward Still, l’entraîneur de l’AS Eupen, après le succès à Seraing: «Nous nous sommes bien adaptés aux circonstances»

Le nouveau coach Edward Still et le keeper Lennart Moser ont livré leurs impressions après le succès très important que l’AS Eupen a su aller chercher à Seraing ce vendredi soir.

« C’était bien sûr une première positive », commentait Edward Still. « Mais nous sommes conscients que le match aurait pu basculer dans les deux sens. Nous gardons donc les pieds sur terre. Nous nous sommes bien adaptés aux circonstances. Le terrain était très difficile à jouer, presque impraticable. Cela a généré beaucoup de stress dans presque toutes les actions. Un autre point positif a été le calme que l’équipe a affiché de la première à la dernière minute. Dans l’ensemble, l’équipe a montré la bonne mentalité, ce qui vaut aussi pour le travail défensif. Nous avions l’une des plus mauvaises défenses de la division. C’est d’autant plus important que nous avons pu commencer immédiatement par un match sans encaisser de but. »

« Nous nous sommes battus, ce qui était particulièrement important aujourd’hui. Le fait que tant de supporters aient fait le voyage avec nous et que nous ayons pu les récompenser me fait plaisir. Il est évident que ces points sont importants pour nous. Il s’agissait d’un match de classement, après lequel nous faisons un pas en avant. Cela nous permet d’aborder les prochains matchs avec un peu moins de pression. Nous avons maintenant un peu plus de contrôle sur le jeu, ce qui fait que tout le monde se sent un peu plus en sécurité. Nous pouvons ainsi mieux exploiter nos points forts. »