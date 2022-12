Quelle Seleçao pour José Mourinho? Après le Portugal, c’est le Brésil qui s’intéresse au coach de la Roma

Alors que son nom est lié depuis plusieurs jours pour prendre la succession de Fernando Santos à la tête de la sélection portugaise, José Mourinho attire également les convoitises du Brésil, qui se met à rêver du Special One pour remplacer Tite.

Toujours sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2024, l’entraîneur portugais José Mourinho est plus que jamais cité loin d’Italie ces derniers jours… En effet, si la Fédération Portugaise de Football continue d’insister pour rapatrier à la maison le Special One afin de prendre la relève de Fernando Santos à la tête de la sélection, la Confédération brésilienne de football veut griller la priorité à ses comparses et offrir une belle proposition à José Mourinho avec l’objectif de panser les maux d’un Mondial qatari décevant avec cette élimination en quarts de finale contre la Croatie.