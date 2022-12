Après la Coupe du monde ratée des Allemands, le président de la fédération garde sa confiance en Hansi Flick mais... met la pression

Bernd Neuendorf a expliqué qu’il maintenait toute sa confiance en Hansi Flick, le sélectionneur de l’équipe nationale, mais qu’il enjoignait l’Allemagne à faire amende honorable et à se reprendre pour l’Euro 2024 qu’elle organise.

Dans une lettre ouverte publié samedi, Bernd Neuendorf explique « qu’ensemble, nous avons tiré les conclusions nécessaires après l’expérience de la Coupe du monde au Qatar». Quatre après avoir été éliminée en phase de poule au Mondial 2018 en Russie, l’Allemagne a subi le même sort au Qatar. Devant cette nouvelle « débacle », le président de la DFB a promis une approche sérieuse et structurée en vue de l’Euro 2024.

« Auto-critique et ouverture d’esprit, mais aussi motivation et confiance. Parce qu’avec l’Euro 2024 s’ouvre devant nous une belle opportunité, mais nous ne devons pas la rater », a insisté Neuendorf qui a salué le travail d’Olivier Bierhoff, démissionnaire après la Coupe du monde, et celui d’Hansi Flick. « Nous sommes absolument convaincus de ses capacités de leadership, par ses idées sur le football, par son énergie positive pour réussir au championnat d’Europe ».