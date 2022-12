Coupe du monde: l’arbitre du VAR de la finale France-Argentine se confie sur la phase la plus difficile à juger

Près d’une semaine après la finale de la Coupe du monde, celle-ci continue à faire parler et notamment pour son arbitrage. L’arbitre principal Szymon Marciniak a déjà eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet, réglant notamment ses comptes avec L’Equipe qui avait crédité sa prestation d’un 2/10 et l’avait critiqué pour ne pas avoir annulé le 3e but argentin. Cette fois-ci, c’est l’un des officiels derrière le VAR qui est revenu sur un fait de match.

Tomasz Kwiatkowski, arbitre chargé du VAR pour cette finale, a confié son analyse à TVP Sports. « Il a eu six buts où il y a eu plusieurs situations ‘serrées’ en phase d’attaque en termes de hors-jeu. J’ai eu trois penaltys qui ont été très bien dictés par Szymon Marciniak. J’ai eu deux situations avec un carton rouge potentiel et une simulation archi-difficile de Thuram, et rappelons que parfois une simulation est à balancer avec un penalty. »

Et c’est justement cette dernière phase qui a été la plus difficile à juger, explique-t-il. « Les arbitres du VAR se fient souvent à la première impression. Dans cette situation, il pouvait s’agir d’un penalty. Mais dès que Szymon a signalé que c’était simulation, je lui ai dit d’arrêter le jeu et de nous laisser vérifier. Heureusement, dès le premier revisionnage, j’ai constaté que signaler une simulation était la bonne décision. La deuxième lecture m’a conforté dans cette idée. C’est bien, car cela signifie la décision prise sur le terrain était correcte. Nous avons tout analysé assez rapidement. Ce n’était pas une situation simple du point de vue du VAR. »