Homoparentalité: les enfants bientôt reconnus dans toute l’Europe?

Sara, l’apatride. La toute jeune enfant, née en Espagne, a une maman de Gibraltar et une autre de Bulgarie. En décembre 2019, ses parents souhaitent voir les grands-parents bulgares. Problème, Sara n’est ni espagnole, car ses parents ne sont pas espagnols (et elle ne réside pas depuis dix ans dans ce pays), ni anglaise car elle n’est pas née à Gibraltar (et l’une de ses mamans ne dispose pas du British Passport qui s’obtient après avoir vécu trois ans en Grande-Bretagne). Reste donc la possibilité d’obtenir la nationalité bulgare, sauf que ce pays n’accepte pas le mariage entre deux personnes du même sexe. Il faudra attendre deux ans pour que la Cour européenne de justice ordonne à ce pays d’offrir des papiers d’identité à cette enfant. L’acte de naissance bulgare se fait pourtant toujours attendre… On est donc loin du discours sur l’état de l’Union quand, en 2020, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, déclarait : « Si vous êtes un parent dans un pays, vous êtes un parent dans tous les pays. »