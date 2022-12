Le chanteur Maxi Jazz, du groupe Faithless, est décédé

Maxi Jazz, chanteur du groupe britannique Faithless, est décédé. Le groupe l'a fait savoir via Facebook et Twitter samedi soir. Maxi Jazz avait 65 ans.

Sur son compte Facebook, le groupe Faithless s’est dit « dévasté », dans un post regroupant plusieurs photos du chanteur, avant d’annoncer son décès dans un message rédigé en anglais.

« Nous avons le cœur brisé d’informer que Maxi Jazz est décédé la nuit dernière. C'était un homme qui a changé nos vies à bien des égards. Il a donné un sens et un message appropriés à notre musique. C'était aussi un être humain adorable qui avait du temps pour tout le monde et une sagesse à la fois profonde et accessible. Ce fut un honneur et, bien sûr, un véritable plaisir de travailler avec lui. C'était un brillant parolier, un DJ, un bouddhiste, une magnifique présence sur scène, un amoureux des voitures, un éternel bavard, une belle personne, une boussole morale et un génie. »

Selon la DJ Sister Bliss, membre du groupe, le chanteur est décédé paisiblement dans son sommeil à son domicile de Londres. « Amour à tous ceux qui nous ont accompagnés dans notre voyage musical », écrit-elle sur Twitter.

Décennies 1990-2000

Le groupe Faithless avait marqué l’histoire de la musique en embrasant les pistes de danse dans les années 1990-2000 avec ses titres «Insomnia», «God is a DJ» et «We Come 1».