Le clip de Noël décalé de la ministre de la Défense et du chef de l’armée

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et le «patron» de l’armée, l’amiral Michel Hofman, ont souhaité, de manière inédite et un peu décalée, de joyeuses fêtes de fin d’année au personnel du département, depuis le centre d’entraînement commando (CE Cdo) de Marche-les-Dames.

Dans un clip d’une minute et 55 secondes posté sur les réseaux sociaux, les deux principaux responsables - politique et militaire - de la Défense finissent, après des parcours séparés, par se retrouver au pas de course pour l’« opération Christmas», dans ce domaine militaire où sont formés les para-commandos belges et occasionnellement étrangers.