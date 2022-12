Cyclisme: Jan Bakelants, 36 ans, met un terme à sa carrière de coureur professionnel

Passé par Topsport Vlaanderen, Omega Pharma-Lotto, RadioShack, Omega Pharma-Quick Step, AG2R, Sunweb puis Intermarché-Wanty-Gobert, Jan Bakelants, vainqueur du Tour de l’Avenir en 2008, a remporté une étape du Tour de France en 2013 en Corse, le Grand Prix de Wallonie en 2013, une étape du Dauphiné Libéré en 2014, le Tour du Piémont en 2015, le Tour d’Emilie la même année, une étape de La Méditerranéenne en 2015 et son dernier succès remonte à la 5e étape du Tour de Wallonie le 27 juillet dernier. Une victoire remplie d’émotion, sa première depuis une grave chute au Tour de Lombardie en 2017.

« J’arrête comme coureur professionnel », a confié Jan Bakelants à Sporza. « C’est maintenant officiel et il est temps de le dire à tout le monde. Ce ne fut pas une décision facile, mais cela a mûri. Pendant le Tour de France, j’ai appris que je ne pourrais pas rester chez Intermarché-Wanty-Gobert, et après ma victoire au Tour de Wallonie les choses ont commencé à se préciser. Ce n’est pas une décision précipitée. Je n’ai voulu ne prendre aucun risque et j’ai pris cette décision en consultation avec ma famille. Ça fait du bien. »