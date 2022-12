Maxi Jazz: les membres de son ancien groupe «dévastés» par son décès

Maxi Jazz, chanteur de la formation britannique de danse Faithless, mondialement connue, est décédé. Le groupe l’a fait savoir via Facebook et Twitter samedi soir. Maxi Jazz avait 65 ans.

Faithless est entré dans l’histoire de la musique à la fin des années 1990 et au début des années 2000 avec des titres qui ont tué les pistes de danse comme « Insomnia », « God is a DJ » et « We Come 1 ». L’une des grandes réussites de Faithless est que le groupe a réussi à combler le fossé entre les fans de danse et de musique rock. Et il n’est pas nécessaire d’être très religieux pour s’extasier sur « This is my church, this is where I heal my hurt, and tonight, God is a DJ ». La musique était un mélange de trip-hop, de club, de trance, entre autres, dont chacun était surmonté par la voix sombre de Maxi Jazz.

Dans une déclaration sur Facebook samedi, le groupe a écrit être « dévasté » par la mort de Maxi Jazz vendredi soir. « C’était un homme qui a changé nos vies à bien des égards. Il a donné le bon sens et le bon message à notre musique. C’était un être humain merveilleux qui avait du temps pour tout le monde et une sagesse à la fois profonde et accessible. C’était un honneur et un réel plaisir de travailler avec lui ».

Outre Maxi Jazz, Faithless se compose du producteur Rollo (Armstrong) et de la claviériste/dj Sister Bliss. Ce dernier a déclaré sur Twitter que Maxi Jazz est mort « paisiblement » dans son sommeil à son domicile du sud de Londres dans la nuit de vendredi à samedi.

Maxi Jazz, né Maxwell Fraser, a révélé plus tôt cette année qu’il luttait contre des problèmes de santé.

Un enthousiasme qui remue

Faithless a enflammé à plusieurs reprises le terrain du festival de Rock Werchter. Le groupe a également provoqué une fois un petit tremblement de terre à Forest National à Bruxelles. Les fans du groupe ont sauté en l’air avec tant d’enthousiasme que les maisons du quartier ont violemment tremblé.

Le charismatique Maxi Jazz était le visage du groupe dès le début de Faithless. Mais Sister Bliss, avec ses claviers tout aussi entraînants et hypnotiques, était tout autant une vitrine.

Le premier single « Salva Mea », sorti en 1995, a été un succès immédiat dans les charts.