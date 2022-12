Le discours du Pape à l’occasion des célébrations de Noël

Impressionné par les guerres et les conflits dans le monde, le pape François a ouvert les célébrations de Noël de cette année lors de la messe de la veille de Noël à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le prince de l’église dénonce les affrontements sanglants, la guerre en Ukraine en 2022 suscitant une consternation particulière. Le pape a appelé à Noël à ne pas rechercher les biens matériels mais à se préoccuper de la charité.

Après deux ans de coronagraphes, la basilique Saint-Pierre était à nouveau pleine la veille de Noël. Selon les chiffres du Saint-Siège, quelque 7 000 fidèles étaient présents à l’intérieur de la basilique ; à l’extérieur, sur la place Saint-Pierre, environ 3 000 autres ont assisté à la messe.

François a profité de son homélie pour condamner les guerres. « Les personnes avides de pouvoir et d’argent dans le monde consomment même leurs voisins, leurs frères et sœurs. Combien de guerres y a-t-il ? Et dans combien d’endroits la dignité et la liberté sont-elles bafouées encore aujourd’hui ? » Il n’a pas nommé spécifiquement la guerre en Ukraine.