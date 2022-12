Standard: Lucas Noubi est prêt à saisir sa chance

Pourtant, les doutes étaient de mise à la lecture de la composition d’avant-match. Sans Noë Dussenne, malade, le trio défensif Barrett-Bokadi-Noubi traînait derrière lui des incertitudes. À l’image du jeune produit de l’Académie (17 ans), il a pourtant fait le gros dos pour sauver un point aux allures de victoire. « C’est la preuve qu’il y a beaucoup de talent qui arrive », s’est réjoui le coach norvégien, au moment d’évoquer le nom de Lucas Noubi. Parfois à contretemps, notamment sur les deux premières grosses occasions gantoises, son aisance balle au pied et sa férocité dans les duels (4 gagnés) ont tout de même séduit ceux qui ne le connaissaient pas encore. « C’était important de montrer que l’on était là pour lui », estime Merveille Bokadi, aligné à ses côtés durant nonante minutes. Plus celles-ci se sont écoulées, plus Noubi a semblé maîtriser les codes d’un match de haute intensité du championnat belge, poussant Hugo Cuypers puis Laurent Depoitre au mutisme. Bref, une prestation convaincante et rassurante, qui demande confirmation, dans un secteur de jeu certes fiable mais qui doit pouvoir compter sur toutes les forces en présence dans ce noyau.

« Il est déjà prêt », précise Ronny Deila, qui ne considère pas Lucas Noubi comme un invité éphémère dans son groupe, mais s’il a plus souvent été utilisé par le SL16 cette saison (10 matches). « Il a connu des hauts et des bas ces derniers mois mais, pour lui comme pour d’autres jeunes, jongler entre le foot et l’école n’est pas évident. C’est beaucoup de pression… et c’est aussi très important pour lui ! Mais pour moi, il fait partie intégrante du groupe et c’est important de pouvoir lui donner ce genre d’opportunité. » C’est peut-être avec derrière la tête la crainte de perdre dans les prochaines semaines Dussenne voire Cimirot que Ronny Deila pense à « l’après ». De toute façon, il ne serait que logique de voir le Standard miser sur l’un de ses meilleurs prospects, un Lucas Noubi qui fait déjà parler de lui depuis un certain temps alors qu’il n’a -on le rapelle encore une fois- que dix-sept ans. En 2023, son parcours scolaire sera toujours l’une de ses priorités, et c’est bien normal, mais il pourrait également voir son statut évoluer. Lui, ne demande que ça, évidemment.