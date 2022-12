Les prénoms les plus portés en Belgique par tranche d’âge (infographies)

De Maria à Emma et de Jean à Noah, voici les prénoms les plus populaires dans les différentes tranches d’âge.

Maria, Marie, Martine… trois prénoms commençant par la lettre M occupent le podium des prénoms féminins les plus portés en Belgique. Maria doit sa première place aux 65 ans et plus alors que Marie occupe l’une des trois premières places dans chacune des principales tranches d’âge (moins de 18 ans, de 18 à 64 ans et 65 ans et plus).

Emma est le prénom le plus porté par les moins de 18 ans alors que Nathalie se classe en première position chez les 18-64 ans.

A Bruxelles, les deux prénoms les plus populaires sont les mêmes qu’au niveau national et devancent Fatima. Lina est le prénom le plus en vogue chez les mineures de la capitale, devant Aya et Sarah.