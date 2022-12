Comment les prénoms des Belges évoluent (infographies interactives)

Alya, Cilou, Féline, Tasnim, Esmée… Voici des prénoms encore très peu donnés en 2011 qui sont devenus bien plus populaires, dix ans plus tard en Belgique. Le podium des meilleures progressions est occupé par Alba, Ellie et Ellis.

A l’inverse, Lisa, Laura et Julie sont beaucoup moins tendance qu’il y a dix ans, même s’ils restent chacun plébiscités plus de 100 fois. Elise a aussi perdu de sa superbe mais reste donné 220 fois en 2021. A titre d’exemple, il est nettement plus choisi qu’Alba (159).