Rouvali: une intégrale Sibelius qui s’impose par sa hauteur de vue

Alpha

Santtu-Matias Rouvali poursuit avec ces 3e et 5e symphonies une intégrale Sibelius qui s’impose par sa hauteur de vue. Un souffle imparable qui magnifie les mystères de la nature inhérent à la pensée du compositeur : avec une délicatesse séduisante dans la subtile 3e, avec un rayonnement solaire dans la tellurique 5e. Et en plus, une lecture dynamique et poétique de la « Fille de Pohjola ».