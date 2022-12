Järvi: un savoureux disque-portrait

Alpha

La rencontre entre le bouillant chef estonien et le très américain compositeur était inévitable. Elle a eu lieu à Zurich où Adams fut compositeur en résidence durant la saison 2021/2. Il en reste ce savoureux disque-portrait qui illustre avec éclat quatre facettes différentes d’un compositeur infiniment varié. « Tromba lontana » transcrit sa découverte de la musique minimaliste à son arrivée en Californie. « Slonimsky’s Earbox » s’attache à concilier cette explosion originelle aux complexités de la polyphonie. Ecrit comme cadeau de 40e anniversaire pour Simon Rattle, « Lollapalooza » (un coup qui met KO un adversaire lors d’un combat de boxe) est un réel déchaînement rythmique. « My Father Knew Charles Ives » est un peu sa madeleine de Proust où Adams évoque son père et l’ambiance de la Nouvelle-Angleterre de son enfance.