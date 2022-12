Felice Mazzù avant de retrouver Anderlecht avec Charleroi: «Il n’y aura pas d’autre ambition que de vouloir gagner»

Près d’un mois jour pour jour après son retour au Mambourg, Felice Mazzù va déjà recroiser Anderlecht au lendemain d’un jour de Noël, toujours particulier pour le tacticien carolo. « Je devrai manger le repas de Noël un peu plus tard alors qu’on aime bien être à l’heure pour la Noël, nous les Italiens », souriait le T1 des Zèbres.

Quel est le sentiment au bout d’un mois ici au Sporting et l’équipe est-elle là où vous espériez qu’elle soit ?

Le groupe travaille bien et la mentalité est positive. Les joueurs adhèrent à la philosophie qu’on veut mettre en place même si on a gardé pas mal de paramètres du passé. Dans ce contexte-là, je suis très confiant et c’est positif. Par contre, pour savoir où en est le groupe par rapport aux souhaits, c’est difficile à dire. Je pense qu’il faudra attendre les matches de compétition et déjà notre rencontre de ce lundi pour déjà tirer certaines « conclusions », même si c’est tôt après un mois.

Qu’attendez-vous au niveau de l’identité de jeu ce lundi ?

Je reviens toujours à la même conclusion, si j’attends quelque chose de différent, c’est que j’estime qu’avant, ça n’a pas été bien. Donc je ne me lancerai pas là-dedans, mais j’attends qu’il y ait de la mentalité, de l’envie et du feu, que les joueurs veuillent se mouiller pour le maillot du Sporting. En montrant cet état d’esprit, ça veut dire qu’ils ont conscience de la situation. On va tout faire pour remonter les échelons.

Pendant le stage, vous évoquiez un groupe uni, mais que c’est au regard des premiers choix qu’on pourrait le confirmer. Qu’en pensez-vous désormais que votre premier onze se dessine ?

En tout cas, la mentalité est restée très positive même si j’ai désormais donné des lignes directrices. Le message est passé avec une composition probable. L’unité, on n’en est jamais certain car on n’est pas 24h/24 avec eux, mais par rapport à ce que j’ai vu, encore ce dimanche, je trouve que le groupe est encore très ensemble.

Après être revenu comme adversaire, qu’est-ce que ça vous fait de revenir au Mambourg dans la peau du T1 de Charleroi ?

Ça me fait beaucoup de bien de retrouver le stade du Pays de Charleroi. Je retrouve beaucoup de points de repères. C’est important d’en avoir. C’est comme ça que l’on se dirige vers une réussite. Je connais très bien le club, ce qui m’entoure. Je sais où, comment et avec qui je vais.

Le club a évolué depuis 2019. Qu’est-ce qui vous le confirme au quotidien ?

Au niveau des infrastructures. À ma première époque, en tant que staff, on était dans un petit local. Là, la structure est beaucoup plus performante. Le club s’est professionnalisé au niveau de l’analyse, au niveau de la quantité des membres du personnel qui entoure l’équipe. Le club veut grandir, s’améliorer, avoir des projets plus ambitieux. Toute une structure a été mise en place pour confirmer que le club a bel et bien évolué.

Qu’est-ce que ça vous fait de retrouver si vite Anderlecht ?

C’est un peu particulier car la période entre laquelle on m’a fait quitter le club et actuellement est très courte. J’ai encore beaucoup de choses en moi. Au-delà de ça, ça reste Anderlecht et c’est un match important pour le club et le staff. Cela s’arrête là. Il n’y a pas d’autre ambition que de vouloir gagner ce match parce que c’est une rencontre importante et qu’on a besoin de points.