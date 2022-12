Le vrai ou faux: les entreprises publiques font appel à des détectives privés

Dans le pays, ils sont 25 à travailler au sein d’entreprises de droit public. Chez bpost, ils sont trois à mener des enquêtes sur d’éventuelles infractions pénales et sur le non-respect de procédures.

La Belgique compte actuellement 750 détectives privés agréés par le SPF Intérieur. Le secteur est très réglementé. Les détectives sont tenus de respecter la loi du 19 juillet 1991 en vertu de laquelle le procureur du Roi est informé lorsqu’ils sont chargés d’effectuer des recherches sur des faits qui constituent des crimes ou des malversations ou lorsqu’ils ont connaissance de tels faits au cours de leurs investigations. De l’aveu même du SPF Intérieur, il est très rare que l’agréation soit retirée à un détective qui aurait enfreint les règles. Néanmoins, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a décidé de modifier la législation. Non pas pour la renforcer mais parce que le RGPD qui encadre la protection des données est entré en vigueur et que les technologies mises à disposition des détectives ont évolué. Le but est clairement d’éclaircir la situation pour les enquêteurs qui s’interrogent parfois sur ce qu’ils peuvent faire ou pas.