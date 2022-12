Le modèle d’abonnement à Netflix est-il compatible avec l’inflation?

Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Gamepass, les abonnements sont partout. Et la plupart de leurs prix ont augmenté cette année. Survivront-ils au contexte économique ?

Netflix a annoncé qu’il allait sévir dès le début 2023. Dans le viseur : le partage de compte, qui permet de mutualiser l’abonnement et donc de profiter du service à moindre coût. Etant donné le contexte économique, pas certain que tous les bénéficiaires de comptes partagés franchissent le pas et contractent un abonnement à leur nom. Surtout au vu de la récente augmentation des prix de la plateforme.