Météo: la tempête Elliott ravage les Etats-Unis et le Canada

Il n’y a pas eu de miracle de Noël. Annoncée comme dévastatrice, la tempête Elliott l’a été durant tout le week-end. Selon un bilan donné dimanche matin, les températures extrêmes qui sévissent aux Etats-Unis ainsi que les chutes de neige et le blizzard ont coûté la vie à au moins 23 personnes. Plus de 500.000 foyers étaient encore privés d’électricité mais au plus fort des intempéries, le chiffre a atteint 1,5 million de ménages. Pour rappel, qualifié par certains météorologues de bombe cyclonique ou de cyclogenèse explosive, le phénomène est provoqué par le déplacement d’un air froid venu d’Arctique vers l’océan Atlantique, dont l’air est bien plus chaud, ce qui provoque une chute de pression atmosphérique. S’il est assez régulier, le phénomène est, cette fois, exceptionnel par son intensité. Avec des températures ayant atteint les -50º, des records de froid ont été battus aux Etats-Unis mais aussi au Canada.