Charleroi et Anderlecht, les deux Sporting se lancent à l’assaut des Europe Playoffs

Treize et douzième avant de s’affronter ce lundi, Charleroi et Anderlecht sont loin de leurs objectifs initiaux. Pour preuve, ils ont changé de coach. Charleroi a récupéré Mazzù. Le club bruxellois, lui, espère avoir trouvé son bonheur avec Riemer.

Par Benjamin Helson et Guillaume Raedts

harleroi : un meneur d’hommes pour se relancer

Virtuellement treizième au classement puisqu’il perdra plus que vraisemblablement son match arrêté contre Malines, le Sporting de Charleroi est bien loin de ses standards et d’un classement cohérent par rapport à la qualité de son noyau. Il se doit de rapidement relever la tête pour finir la saison de meilleure manière. Rien n’est fini dans la course aux Europe Playoffs, mais le temps commence tout doucement à presser pour des Zèbres qui ont entre-temps retrouvé Felice Mazzù.