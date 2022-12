Allemagne: des plongeurs à la recherche d’un trésor en plein Berlin

Une vingtaine de plongeurs de la police venus de tout le pays ont passé au crible un tronçon de 150 mètres du canal Schifffahrts, dans le sud-est de Berlin, sous la direction de la police de Dresde. Quelque trois ans après le cambriolage de la Voûte verte, une grande partie du butin a été retrouvée au début du mois de décembre, avec 31 objets localisés à Berlin et renvoyés à Dresde, où ils sont actuellement examinés.

La découverte du trésor manquant est apparemment le résultat d’un accord entre l’un des accusés dans une affaire judiciaire en cours et les procureurs, qui a été approuvé par le tribunal. Le 25 novembre 2019, deux voleurs se sont introduits dans la Voûte verte du château de Dresde par une fenêtre et ont brisé une vitrine d’exposition avec une hache avant de s’enfuir avec des trésors datant des 17e et 18e siècles.

Environ 4.300 diamants et autres pierres précieuses ont été dérobés. Leur valeur a été estimée à 113 millions d’euros, mais le musée les considère comme inestimables. Les dommages causés par le cambriolage ont été estimés à plus d’un million d’euros.