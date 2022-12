Le Scrabble bannit des mots offensants: une décision qui suscite la polémique

« Lopette », « tarlouze », « poufiasse », « nègre », « femmelette », « gouine », « travelo », « boche », « nabot », « pédé »… Ces mots sont offensants et humiliants. Le Scrabble les censure dans son jeu.

L’affaire enflamme la galaxie Scrabble depuis quelques jours. La firme qui édite le jeu de mots, Mattel, a décidé de supprimer du dictionnaire de référence une série de mots jugés racistes, homophobes, xénophobes et en tout cas offensants. Mattel refuse qu’on les emploie encore en partie officielle et ajoute que, même lors d’une simple partie en famille ou entre amis, « les mots peuvent être utilisés pour affaiblir, décourager et manquer de respect ».

Mattel a donc demandé à un linguiste de dresser une liste de ces mots à proscrire. Il y en avait 109. Le comité de rédaction de l’Officiel du Scrabble, édité par Larousse, a fait de la résistance et a diminué la liste à 62 mots, conservant ainsi le droit d’utiliser encore enculé, grognasse et salope.