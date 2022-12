Karel Geraerts: «On a été trop négatifs avec ces Diables qui nous ont tant apporté»

En tant qu’ancien Diable rouge (avec lesquels il a joué une vingtaine de matches entre 2005 et 2009), Karel Geraerts a suivi avec attention le parcours des Belges lors du Mondial au Qatar. « Ce Mondial n’était certes pas le meilleur, c’est clair. Il y a eu des erreurs, des choses pas bonnes. Comme chaque Belge, j’ai râlé, j’ai pesté lorsque le ballon ne rentrait pas au fond. Mais que ce soit l’opinion publique ou la presse, je trouve qu’on a été un peu trop négatif par rapport à nos Diables qui nous ont tellement donnés durant autant d’années. Or, c’est justement dans les moments difficiles, comme c’est le cas dans la vraie vie, que tu as besoin de positivisme. Même si on a des problèmes, il faut essayer de supporter l’équipe avec une énergie positive. Ce qu’on n’a pas assez fait. »

Un raisonnement qu’il applique également à Roberto Martinez. « Je comprends qu’on discute de ses choix. Car cela fait partie du football. C’était normal de parler de sa tactique. De se demander si ses décisions étaient les bonnes. Mais de manière générale, tout était aussi trop négatif par rapport à lui. »