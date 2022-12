L’entraîneur des gardiens de l’Argentine dévoile les coulisses de la séance de tirs au but face à la France

Dimanche dernier, l’Argentine chavirait dans l’ivresse en dominant la France en finale de la Coupe du monde au terme de la séance de tirs au but. Au micro de Radio Con Vos, Martin Tocalli, l’entraîneur des gardiens de l’Abiceleste est revenu sur ces quelques interminables minutes qui ont précédé les effluves de joie argentines.

« J’ai dit à Emiliano Martinez (ndlr : le dernier rempart argentin) que je sentais qu’il était calme », confie-t-il. « ‘C’est ton moment, ferme-la, je te fais confiance, ferme-la, ça va aller’. On avait déjà parlé du fait qu’ils n’avaient pas de tireurs qu’on a déjà vus, comme Coman, alors je pense qu’il n’y avait pas grand-chose de plus à dire. Je me sentais vraiment calme et confiant envers lui, alors je lui ai dit de la fermer, comme pour dire vas-y. » Au bout du compte, Martinez stoppera la tentative de Kinglsey Coman et l’Argentine remportera cette séance de tirs au but 4 à 2.

De son gardien, Martin Tocalli retient surtout la confiance à toute épreuve qu’il a affichée. « Il était sûr de lui, il part toujours comme un gagnant, poursuit Tocalli. Il sent qu’il peut bien faire, je pense que c’est en partie ce qui l’aide à avoir ce niveau. La confiance est la clé, surtout chez le gardien de but. »