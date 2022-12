Richard Branson est de retour dans l’espace

On le croyait KO, le milliardaire Sir Richard Branson, tombé de son piédestal à la suite de la pandémie et de la récession. Et voilà que le président-fondateur du Virgin Group Holdings revient sur le devant de la scène comme si de rien n’était.

L’imprévisible hippie capitaliste âgé de 72 ans, anobli en 1999 pour services rendus à l’entreprise, affiche une bonne santé rustique, quasi culottée en ces temps incertains. Le grand blond hirsute et barbu s’offre le luxe d’embaucher, d’innover, de se répandre à travers le monde. Heureux ! Pas bégueule en tout cas quand il déclare : « J’ai prouvé une nouvelle fois que ceux qui annonçaient ma fin ont eu tort. »