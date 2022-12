Premier League: la magie du Boxing Day pour oublier le Qatar

Une semaine s’est à peine écoulée depuis le sacre de l’Argentine et (surtout) de Lionel Messi mais le reste de la planète foot peut reprendre le cours normal de ses activités. Dans un calendrier devenu démentiel, la Premier League n’a pas dérogé à la tradition. Qui dit fêtes de fin d’année dit évidemment abondance de foot dans les stades (et à la TV), d’autant plus que la déception engendrée par l’élimination des « Three Lions » en quarts de finale de la Coupe du monde a aiguisé l’envie d’un retour aux joies domestiques.

Et peu importe si la Premier League est aussi devenue le symbole du foot-business, tant décrié ces dernières semaines au Qatar, ce retour au foot à température ambiante était attendu par tout le monde... et le Boxing Day de l’autre côté de la Manche ne se limite pas aux rivages dorés de la meilleure compétition du monde.